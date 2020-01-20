وتبعاً لما جاء اعلاه اكون وغيري - من المنصفين - في قمة الدهشة للقرار الآسيوي غير المنصف والظالم ليس بحق كرة القدم الايرانية فحسب بل بحق كل الكرة العالمية وحرمانها من كل حق وعدل! .. على أي دليل استند القرار للاتحاد الآسيوي بحرمان ايران من استضافة مباريات كرة القدم للاندية الايرانية؟؟ منذ فترة وتعمل السعودية ومن لف لفها من اجل محاربة الرياضة الايرانية بأي شكل من الاشكال، وفي اي جانب تستطيع ان تتوغل فيه لكي تضرب كل ما هو جميل ورائع! فالاندية الايرانية ليس على استضافتها لأي نادي في العالم أي غبار أو خدش لا في الماضي ولا الحاضر؟! ولهذا تزداد كل الاوساط الرياضية المنصفة في العالم غرابة من هذا القرار الظالم والمجحف، وهاهي صحيفة " كيكر" الالمانية أول من استغرب القضية متسائلة: (ليس لهذا القرار من معنى ..؟!)..

ومن الاغرب في كل ذلك ان الاتحاد الآسيوي دائماً ما يكرر عبارة (لا دخل للسياسة بالرياضة ..؟!) ولكننا دائماً مانجد – وبالخصوص – الاتحاد الآسيوي ما يدخل السياسة بالرياضة؟ فهل لهم حلال وللاتحاد الايراني والكرة الايرانية حرام؟! .. لا تعجب ؟ ففي هذا العالم الرياضي كل شيء ممكن ..!