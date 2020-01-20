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رقم الخبر: 274034 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 16:02 الاقسام: محليات  
نواب ایرانیون يحذرون أوروبا من تنفيذ "آلية فض النزاع"

نواب ایرانیون يحذرون أوروبا من تنفيذ "آلية فض النزاع"

حذر نواب مجلس الشورى الاسلامي الدول الاوروبية الثلاث من تنفيذ " آلية فض النزاع" ضد ايران ، مؤكدين ان طهران ستدافع عن مصالحها وتخفض مستوى علاقاتها مع هذه الدول.
واصدر اعضاء مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد بيانا حول علاقات ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستمرار التعاون مع الدول الاوروبية الثلاث ( المانيا وفرنسا وبريطانيا).
وجاء في البيان الذي قرأه عضو هيئة الرئاسة " محمد علي وكيلي " : ان احداث الايام الاخيرة كان جزءا بسيطا من ارهاب الحكومات ضد الشعب الایراني الحر والأبي. وان اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني اثبت ذلك وما يضمرونه من عداء للشعب الايراني .
واضاف البيان  ان تنفيذ الدول الاوروبية  " آلية فض النزاع" ضد ايران علامة على اذلال امريكا لتلك الدول, واثبتوا ان مشكلتهم ليست ايران بل تبعيتهم المذلة لامريكا.
ووجه البيان الذي وقعه غالبية النواب، تحذيرا للحكومات الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) بانه ان لم تكف عن ممارساتها العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية فان طهران ستدافع عن مصالحها وتخفض مستوى العلاقات معها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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