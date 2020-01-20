بعد تأهل المنتخب الايراني لكرة اليد الى المرحلة الثانية من بطولة آسيا حل في المجموعة الثانية والتي تضم كل من منظم البطولة (الكويت) بالاضافة الى ايران وكوريا الجنوبية وقطر.

في المرحلة الثانية من البطولة الجارية حالياً..

فيما ضمت المجموعة الاولى كل من( البحرين – اليابان – الامارات – السعودية)، هذا وقد شارك في البطولة 13 منتخباً تأهلت ثمانية الى المرحلة الاخرى وستلعب الخمسة الاخرى لاحتلال المراكز من التاسع وحتى الثالث عشر.

وفيما يلي برنامج مباريات اليوم الاثنين:

لتحديد المراكز الاخيرة -

الصين – العراق

هونغ كونغ - نيوزيلندا

اما مباريات المجموعتين لدور الثمانية فهو كالاتي:

البحرين – الامارات

السعودية – اليابان

كوريا الجنوبية – قطر

ايران – الكويت

ومن الجدير بالذكر ان المنتخبات الاربعة الاوائل ستتأهل الى كأس العالم القادمة.

هذا وكان المنتخب الايراني تأهل الى هذه المرحلة من الفوز على نيوزيلندا ولكنه خسر المباراة الثانية امام البحرين.

وتمكن المنتخب البحريني من الفوز بفارق هدفين على نظيره الايراني في مباراة قوية، وليتصدر بذلك المجموعة الاولى.