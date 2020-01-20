عزز فريق ميلواكي بكس صدارته للقسم الشرقي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بفوزه على مضيفه بروكلن نتس (117-97) فجر الأحد.

ورفع بكس، رصيده في صدارة القسم الشرقي لـ82 نقطة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صاحب المركز الثاني.

وحقق بكس فوزه الـ38 مقابل 6 هزائم خلال 44 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، كما سجل الفريق فوزه السادس على التوالي.

وسجل جيانيس انتيتوكونمبو 29 نقطة و12 متابعة، وأضاف كريس ميدلتون 20 نقطة لبكس.

وأحرز كيري إيرفينج 17 نقطة، و6 متابعات، و6 تمريرات حاسمة لنتس، وأضاف زميله نيك كلاكستون 14 نقطة.

وانتهى الربع الأول بتقدم بكس (30-22)، ثم (57-42)، في الربع الثاني، و(93-71) في الربع الثالث قبل أن ينهي المباراة بفارق 20 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز فينكس صنز على بوسطن سلتيكس (123-119)، وفيلادلفيا على نيويورك نيكس

(90-87)، وديترويت بيستونز على أتلانتا هوكس (136-103).

كما تغلب رابترز على تمبرولفز (122-112)، وجولدن ستيت واريورز على أورلاندو ماجيك (109- 95)، ويوتا جاز على ساكرامنتو (123-101)، وأوكلاهوما سيتي ثاندر على بورتلاند ترايل بليزيرز (119-106).

كما انتهت باقي مباريات دوري السلة الامريكي كالاتي:

لوس انجلوس ليكرز 123 – هوستون روكتس 115

شيكاغو بولز 118 – كليفلاند كافاليرز 116

لوس انجلوس كليبرز 133 – نيو اورليانز بليكانز 130