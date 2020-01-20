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رقم الخبر: 274027 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 16:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
رفع مستوى التعاون العلمي بين جامعة علامة طباطبائي والجامعات الهندية

رفع مستوى التعاون العلمي بين جامعة علامة طباطبائي والجامعات الهندية

التقی رئيس جامعة «علامة طباطبائي» والوفد المرافق له، مسؤولين من أفضل الجامعات في الهند حيث تباحث الجانبان حول رفع مستوى التعاون العلمي والثقافي.

كما التقى الوفد رئيس جامعة همدرد الهندية «احتشام حسنين»، ونواب وعمداء الكليات. حيث أشار «احتشام حسنين»، إلى مكانة الجامعة ووضعها بين المراكز الأكاديمية الهندية، موضحا أن جامعة «همدرد» من أولى الجامعات الهندية في مجال الصيدلة والطب التقليدي وفي بعض العلوم الإنسانية منها الدراسات الإسلامية والإدارة.

وصرح رئيس جامعة همدرد الهندية، أن أكثر من 45 طالبا إيرانيا يدرسون الطب والصيدلة في الجامعة.

وأضاف يمكن تعزيز التعاون المشترك في مجالات تنظيم المؤتمرات العلمية والمهرجانات الثقافية الفنية والدورات التدريبية وفرص دراسية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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