وقالت الباحثة المختصة في الكيمياء الدكتورة نسترن حضرتي منفذة مشروع «تحديد واستخدام السوائل الآيونية في رفع جودة النفط الايراني المصدّر»، إن العديد من بلدان العالم ومنها ايران تعاني من ملوثات النفط الخام مايضع المشاكل في عمليات الانتاج والتكرير وترافقها صعوبات حتى يصل المنتج الى البتروكيمياويات.

واضافت: ان التقنيات الحديثة في مجالي النانو والسوائل الآيونية تعد من بين المواد المضافة التي تترك حدا أدنى من التأثيرات السلبية وتعد صديقة للبيئة حيث تدرس وتستخدم حالياً في البلدان المتقدمة كما ان قطاع صناعة النفط الايراني بحاجة الى استخدامها.

وأشارت إلى طريقة فصل الماء عن النفط الخام المعد للتصدير، موضحة: «ان الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة تتمثل باستخدام سوائل آيونية تصل إلى ppm 2000 في النفط الخام حيث أظهرت النتائج قدرة السوائل الآيونية على تقليل IFT حتى في الملوحة المنخفضة والمستحلبات شديدة الثبات».

ونوهت إلى ميزة استخدام السوائل لفصل الماء عن النفط الخام، وقالت: «السوائل الآيونية تعد خيارات جيدة للحد من تأثيرات المستحلبات لأنها يمكن أن تنتقل إلى الطبقة الرقيقة بين الماء والنفط بعد إضافتها إلى المستحلب».

ولفتت الباحثة حضرتي الى ان بلدانا متقدمة كاميركا والبرازيل وكندا بدأت باستخدام السوائل الآيونية على الصعيد البحثي ولم تدخل في المقياس الصناعي لحد الآن حيث ان هذه المواد تتسم بامتلاك خصوصيات خفض IFT والثبات الكيميائي والحراري حيث يتم حاليا دراستها بشكل واسع.