حثّ الخبير في الطب التقليدي الايراني نعمت الله مسعودي على تناول شراب السكنجبيل ووصفه بالمفيد للغاية ويمكن أن يكون بديلاً جيدا للشاي بالإضافة إلى تخفيف حدة التعب فإنه يمنع احتقان القلب ويزيل تشمّع الكبد.

وقال نعمت‌ الله مسعودي: حول تأثيرات الشاي والمشروبات الساخنة الاخرى في الحفاظ على الصحة، ان الشاي الطبيعي يستغرق تحضيره بشكل جيد من 20 دقيقة إلى نصف ساعة.

وأضاف: ان الشاي الأصيل يزيل الدهون ويسهل عملية الهضم ويساعد على تخفيف التعب والإرهاق، لكن من المهم أن يعرف الناس الشاي الحقيقي لأن بعض أنواع الشاي التي نراها في الاسواق لیست سوى نفايات يتم تلوينها وإعادتها إلى دورة الاستهلاك.

ونوه مسعودي الى ضرورة استهلاك أنواعا مختلفة من الشاي بدلاً من الاعتياد على نوع واحد فقط.

ولفت الى ان استهلاك المشروبات الساخنة والشاي ينبغي ان تتناسب مع الوضع المزاجي حيث ينبغي، على سبيل المثال، استهلاك شاي السفرجل مع الليمون وشاي التفاح وورد النارنج لنيل الجسم على فوائده بشكل مستمر وعدم التعود على نوع واحد من الشاي.

وأعرب أخصائي الطب التقليدي عن رغبته في أن يستهلك الناس شراب السكنجبيل بدلاً من تناول الشاي لأن تأثيراته الايجابية على الصحة تفوق الشاي بكثير.

ولفت الى ان احد الامراض الرئيسية الذي يعاني منه الناس حاليا هو السكتة القلبية وانسداد الاوعية الدموية حيث يعد السبب الثاني للوفيات في ايران وهو ماخفض عمر الاصابة بالسكتة الى دون الثلاثين عاما.

ونوه الى ان احد المشروبات الذي يساعد على تطهير الاوعية ولا يشكل استهلاكه لفترة طويلة أي قلق هو شراب السكنجبيل.

واشار الى ان أنواع شراب السكنجبيل كثيرة وتبلغ 1261 نوعاً، من ابسطها يمكن تحضيره بمزج الخل مع العسل وعرق النعناع والماء وتسخين المزيج بشكل جيد.