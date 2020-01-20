يعتبر الحفاظ على الجسم رطباً مهماً جداً للصحة والعافية، ولكن الكثير من الأشخاص لا يتناولون ما يكفي من السوائل يومياً.

وتشكل المياه 60% تقريباً من الجسم، ونحو 71% من سطح الكوكب مغطى بالمياه، وتحتاج خلايا وأعضاء الجسم للماء للعمل بشكل جيد.

وإليكم بعض أسباب احتياج الجسم للماء، حيث يقوم بتزييت المفاصل، فالغضاريف الموجودة في المفاصل وأقراص العمود الفقري تحتوي على نحو 80% من المياه.

ويمكن أن يؤدي الجفاف على المدى الطويل إلى خفض قدرة المفاصل على امتصاص الصدمات، ما يؤدي إلى ألم في المفاصل.

كما يشكل الماء اللعاب والمخاط، ويساعد اللعاب على هضم الطعام ويبقي الفم والأنف والعينين رطبين، وهذا يحول دون الاحتكاك والضرر.

ويحافظ شرب الماء على نظافة الفم، وفي حال استخدم الماء بدلاً من المشروبات المحلاة فيمكن أن يقلل أيضاً من تسوس الأسنان.

ويقوم الماء بتوصيل الأوكسجين إلى سائر أنحاء الجسم، فالدم يتألف من 90% من الماء، والدم ينقل الأوكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة، كما يعزز الماء صحة الجلد وجماله.

وفي ظل الجفاف يمكن أن يصبح الجلد أكثر عرضة للاضطرابات الجلدية والتجاعيد المبكرة، حسبما ذكر موقع «ميديكال نيوز توداي».

وينظم الماء أيضاً درجة حرارة الجسم، فالماء المخزن في الطبقات الوسطى من الجلد يخرج إلى سطح البشرة في صور عرق عندما ترتفع درجة حرارة الجسم، وعندما يتبخر الماء تبرد درجة حرارة الجسم.