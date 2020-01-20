يتعرض العديد من الأطفال لحدوث نوبات غضب تصدم الوالدين وتجعلهم واقفين حائرين كيف يفعلون حيال هذا السلوك السيئ، الدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية واستشاري العلاقات الأسرية،

يوضح أن نوبات الغضب تحدث لأن مهارات الأطفال الاجتماعية والعاطفية ما زالت تتطور، فالأطفال في كثير من الأحيان لا يملكون الكلمات للتعبير عن المشاعر الكبيرة، ربما يختبرون استقلالهم المتزايد. وهم يكتشفون أنهم يمكنهم التأثير على سلوك الآخرين، وهذا يعني أن نوبات الغضب شائعة جداً وطبيعية.

نوبات غضب الأطفال الشديدة:

إذا كانت نوبات الغضب التي يعاني منها طفلك شديدة وتجعل من الصعب على أسرتك الاستمتاع بالحياة، فقد تساعدك الطريقة الموضحة في هذه المقالة على كيفية التصرف مع نوبات الغضب الشديدة للأطفال.

من الجيد أيضاً التحدث مع اختصاصي صحة الطفل إذا كنت تجد صعوبة في إدارة نوبات غضب طفلك، يمكن أن يقدم لك المحترفون نصيحة حول سلوك طفلك ومساعدتك في وضع هذا النهج أو الاستراتيجيات الأخرى موضع التنفيذ، يمكنك أن تبدأ بالتحدث إلى طبيبك.

ما يحدث قبل نوبات الغضب مشغلات:

يتضمن ذلك تحديد المواقف التي تزيد من احتمال حدوث نوبات الغضب، على سبيل المثال التعب أو التسوق أو تناول الوجبات أو التسرع، تحتاج أيضاً إلى تحديد محفزات نوبات الغضب لدى طفلك. تتضمن المشغلات الشائعة

ماذا يحدث بعد نوبة غضب يمكن أن تجعل نوبات الغضب أكثر أو أقل احتمالاً في المستقبل، لذلك من المهم تحديد عواقب نوبة الغضب. هل يمكنك أن ترى طرقاً تُكافئين بها نوبات الغضب عن طريق ما تفعلينه عندما أو بعد حدوثه؟

على سبيل المثال، إذا كان طفلك يعاني من نوبة غضب لأنك تقولين لا لشرائه مصاصة ولكن بعد ذلك تشترين المصاصة، فإن هذا يكافئ نوبة الغضب. يمكن أن يكون الصراخ أو المرافعة مع طفلك عندما يعاني من نوبات الغضب بمثابة مكافأة؛ لأنها تعطي انتباه طفلك.

الأطفال أكثر عرضة لتكرار السلوك الذي يكسب الثناء، هذا يعني أنه يمكنك استخدام الثناء لتغيير السلوك، عندما يتصرف طفلك بالطريقة التي تريدينها، استرعي انتباه طفلك فوراً وأخبريه تماماً بما تحبين، على سبيل المثال، «من الرائع أن تستخدمي الكلمات لطلب هذه اللعبة»، طريقة واحدة لتقليل احتمال حدوث نوبات الغضب هي تجنب محفزات نوبات الغضب لدى طفلك.

إذا كانت بعض المواقف محفزة، فقد تكونين قادرة على تجنب هذه المواقف أو جعلها أقل إرهاقاً.