وتمكن مايكل شنايدر من التقاط الصورة في اللحظة المناسبة التي تجمدت فيها بلورات الماء في الجو، ما خلق (هالة) مثالية حول الشمس.

وتحدث هذه الظاهرة البصرية المثيرة، والمعروفة باسم (هالة 22 درجة مئوية) أو (هالة الشتاء) عندما يتفاعل الضوء مع بلورات الجليد المعلقة في الغلاف الجوي.

وأوضح ميك ماكينون، الخبير الجيوفيزيائي، لموقع Fox News: (يمكن أن تكون البلورات عالية في السحب المخروطية، أو أقرب إلى الأرض كغبار الماس أو ضباب الجليد، تماما مثل قطرات المطر التي تبعثر الضوء في أقواس قزح، ويمكن أن تنعكس بلورات الجليد وينكسر الضوء، وتعمل كالمرايا اعتمادا على شكل البلورة وزاوية الضوء العشوائية).

وقال شنايدر في تعليقات حصل عليها موقع SWNS: (لقد أدركت سريعا أن هناك هالة تتطور في الإضاءة الخلفية للشمس، وكانت غير واضحة في البداية حتى زادت هذه الظاهرة الضوئية بشكل لا يصدق)، وأضاف: (لقد فتنت بالحلقتين حول الشمس والعديد من الانعكاسات الضوئية).

والتقطت الصورة في نوفمبر 2019، عند الساعة 11 صباحا في Hörnligrat في محطة التلفريك Hörnli-Express، وأوضح شنايدر أن الحرارة كانت 7 درجات تحت الصفر في ذلك اليوم.