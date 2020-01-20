  • الإثنين ٢٤ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الإثنين , يناير 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274020 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 13:59 الاقسام: منوعات  
صور لـ(هالة جليدية) تطوق الشمس فوق جبال الألب السويسرية

صور لـ(هالة جليدية) تطوق الشمس فوق جبال الألب السويسرية

التقط مصور فوتوغرافي عرضا مذهلا أثناء التزلج أسفل جبل Hörnligrat في قمم الألب السويسرية، بواسطة هاتفه الذكي.

وتمكن مايكل شنايدر من التقاط الصورة في اللحظة المناسبة التي تجمدت فيها بلورات الماء في الجو، ما خلق (هالة) مثالية حول الشمس.

 وتحدث هذه الظاهرة البصرية المثيرة، والمعروفة باسم (هالة 22 درجة مئوية) أو (هالة الشتاء) عندما يتفاعل الضوء مع بلورات الجليد المعلقة في الغلاف الجوي.

وأوضح ميك ماكينون، الخبير الجيوفيزيائي، لموقع Fox News: (يمكن أن تكون البلورات عالية في السحب المخروطية، أو أقرب إلى الأرض كغبار الماس أو ضباب الجليد، تماما مثل قطرات المطر التي تبعثر الضوء في أقواس قزح، ويمكن أن تنعكس بلورات الجليد وينكسر الضوء، وتعمل كالمرايا اعتمادا على شكل البلورة وزاوية الضوء العشوائية).

وقال شنايدر في تعليقات حصل عليها موقع SWNS: (لقد أدركت سريعا أن هناك هالة تتطور في الإضاءة الخلفية للشمس، وكانت غير واضحة في البداية حتى زادت هذه الظاهرة الضوئية بشكل لا يصدق)، وأضاف: (لقد فتنت بالحلقتين حول الشمس والعديد من الانعكاسات الضوئية).

والتقطت الصورة في نوفمبر 2019، عند الساعة 11 صباحا في Hörnligrat في محطة التلفريك Hörnli-Express، وأوضح شنايدر أن الحرارة كانت 7 درجات تحت الصفر في ذلك اليوم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/5419 sec