نشرت سلسلة الوجبات السريعة (برغر كينغ) عرض عمل على الأمير هاري، قائلة إن الشركة ستمنح الأمير وظيفة في أحد مطاعمها.

وجاءت هذه المزحة من قبل فرع (برغر كينغ) في الأرجنتين، الذي قال في منشور له على (إنستغرام): (عزيزي الدوق، يمكنك البحث عن وظيفتك الأولى دون التخلي عن تاجك).

وفي وقت لاحق، في منشور آخر أصدره فرع (برغر كينغ) في الولايات المتحدة في تغريدة عبر (تويتر)، قالت الشركة: (إذا كنت تبحث عن وظيفة، فلدينا تاج جديد لك)، وتابعت الشركة: (علمنا أن الأمير والدوقة قررا التخلي عن دورهما في العائلة المالكة وسيعملان على أن يصبحا مستقلين ماليا، لذلك، لدينا عرض لك).

وتابعت الشركة: (بعد سنوات عديدة من العيش مثل الدوقات، حان الوقت لكي تبدأ في تناول الطعام مثل الملوك).

يذكر أنه في الثامن من يناير، أعلن كل من دوق ودوقة ساسيكس، الأمير هاري وميغان ماركل، عبر حسابها الرسمي على (إنستغرام)، أنهما يعتزمان التخلي عن مهامهما كأفراد من العائلة المالكة البريطانية، والاستقلال ماليا تدريجيا.