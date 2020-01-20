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رقم الخبر: 274014 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 13:55 الاقسام: منوعات  
تمثال (خالق الأرض) يكشف عن سر لونه الأحمر

تمثال (خالق الأرض) يكشف عن سر لونه الأحمر

قال المؤرخون الإسبان إن أصنام باتشاكاماك دمرت بالكامل عندما وقع غزو إمبراطورية الإنكا في جبال الأنديز، ولكن اكتشاف تمثال خشبي لهذا الإله نفى الاعتقاد بأنه دُمر بالكامل.

ووجد العلماء أن التمثال الخشبي بحجم كرة السلة، الذي عثر عليه عام 1938، نجا من دمار الغزاة الإسبان، وكشف الآن عن سر جديد يتعلق بطبيعة اللون الأحمر الذي لوحظ عليه، والذي أثار شكوكا بشأن كونه بقايا دم تعود إلى ممارسات تقديم القرابين القديمة.

وتمكن العلماء الآن من فك سر التلوين الأحمر للصنم الخشبي باستخدام تحليل كيميائي غير مدمر، ووجدوا أن هذا اللون لم يكن الوحيد الموجود على القطعة الخشبية، حيث عثر على اللون الأبيض على شكل الأسنان في التمثال واللون الأصفر على بعض المناطق في غطاء الرأس.

واكتشف العلماء أن اللون الأحمر على التمثال لم يكن دما، ولكنه عبارة عن  زئبق من مادة تعرف باسم الزنجفر، وهي معدن معروف في تلك المنطقة لأكثر من 2000 سنة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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