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رقم الخبر: 274011 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 13:40 الاقسام: محليات  
رئيس مجمع مصلحة النظام يبعث برقية الى آية الله السيستاني

رئيس مجمع مصلحة النظام يبعث برقية الى آية الله السيستاني

بعث رئيس مجمع مصلحة النظام اية الله " صادق املي لاريجاني " برقية إلى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء العاجل.
وفي هذه البرقية اعرب رئيس مجمع مصلحة النظام عن القلق ازاء العارض الصحي الذي تعرض له آية الله السيستاني، سائلا الباري تعالى له بالشفاء العاجل.
وجاء في البرقية "ان نبأ العارض الصحي الذي تعرض له وجودكم الشريف قد بعث القلق لدينا. نسأل الباري تعالى ان يمنّ على سماحتكم بالشفاء العاجل".
وكان المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني خرج من غرفة العمليات يوم  الخميس الماضي بعد أن اجريت له عملية بسبب تعرضه لكسر في عظم الفخذ اليسرى اثر إنزلاقه خلال ذهابه الى الوضوء وتكللت العملية التي اجراها فريق طبي عراقي بالنجاح.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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