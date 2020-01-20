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رقم الخبر: 274010 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 13:44 الاقسام: منوعات  
اكتشاف مثير حول بقايا عقرب من عصور ما قبل التاريخ

اكتشاف مثير حول بقايا عقرب من عصور ما قبل التاريخ

وجدت دراسة جديدة أن نوعا من أنواع العقرب، المكتشفة مؤخرا، من عصور ما قبل التاريخ، قد تكون واحدة من أوائل الكائنات التي تغادر البحر وتستقر على اليابسة.

ويقول باحثون من جامعة Otterbein بالولايات المتحدة، إن الكائن ربما عاش قبل نحو 437 مليون سنة، خلال فترة Siluarian.

ويمكن القول إن Parioscorpio venator، هو أقدم عقرب معروف حتى الآن، اكتشفه العلماء. وعُثر عليه في واوكيشا، مقاطعة وينسكونسن في الولايات المتحدة.

ويقول الباحثون إنه من غير الواضح بالضبط كيف أو متى تكيف النوع المكتشف مع الحياة على الأرض الجافة.

وأوضح ويندروف أن العناكب البحرية التي عُثر عليها حديثا، تظهر بعض الخصائص البدائية الموجودة في الكائنات البحرية المبكرة الأخرى.

وتتميز المخلوقات هذه بعيون مركبة، بالإضافة إلى الخصائص الموجودة في العقارب الحالية، مثل الذيل الذي ينتهي بإبرة.

وكشفت الدراسة الجديدة التي أجريت على كائنات ما قبل التاريخ، أنها لم تمتلك رئة وخياشيم، وهذا دليل على أنها ربما قضت وقتا على اليابسة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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