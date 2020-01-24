إذا كنت تشتكي من غلاء أسعار الكتب التي تشتريها من المكتبات، فقد تصدمك هذه المعلومات عن بعض الكتب التي يتجاوز ثمنها ملايين الدولارات.

أن عالم النبات الفرنسي هنري لويس دوهاميل دو مونسو ألّف كُتيّب "أطروحات عن أشجار الفاكهة" في القرن الثامن عشر، الذي تضمن خمسة مجلدات منفصلة مليئة برسوم مفصلة.

ورسم المؤلف مراحل حياة الأشجار وثمارها، وأرفقها بالكتاب، وبيعت هذه المخطوطة في مزاد عام 2006 مقابل 3.4 ملايين يورو، أي ما يعادل 4.5 ملايين دولار.

وتعد مجموعة "المطوية الأولى" من مسرحيات ويليام شكسبير واحدة من أهم الكنوز في التاريخ الأدبي. في الواقع، كان عنوانها الرسمي "تراجيديات وكوميديات وتاريخيات السيد وليام شكسبير"، وهي تحتوي على جميع أعماله باستثناء أربعة منها.

نُشرت 750 نسخة من المطويّة بعد سبع سنوات من وفاته عام 1623، ولكن لم يتبق منها سوى 228 نسخة. وظفر المؤسس المشارك لمايكروسوفت بول ألين بنسخة منها خلال مزاد بنيويورك عام 2001 مقابل 6.2 ملايين دولار.

وأن المجموعة القصصية "حكايات كانتربري" لشاعر القرن الرابع عشر جيفري تشوسر بيعت مقابل 7.5 ملايين دولار عام 1998.

وفي عام 2010، بيعت أغلى نسخة من مجموعة "طيور أميركا" مقابل 11.5 مليون دولار في مزاد بلندن، وتعتبر مخطوطة ليستر أغلى مخطوطة المؤلَّف من قبل ليوناردو دافينشي، ففي أوائل القرن الثامن عشر، اشترى إيرل ليستر المخطوطة. وفي عام 1980، قام أحد هواة جمع الفنون بشرائها من عقار ليستر، ثم اشتراها بيل غيتس من هواة جمع العملات عام 1994 مقابل 30.8 مليون دولار.