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رقم الخبر: 274005 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 13:43 الاقسام: ثقافة وفن  
الاهتمام بالفنون يطيل العمر.. دراسة تكشف هذا الرابط الغريب

الاهتمام بالفنون يطيل العمر.. دراسة تكشف هذا الرابط الغريب

كشفت دراسة بريطانية حديثة عن وجود علاقة، قد تبدو غريبة للكثيرين، بين الاهتمام بالفنون وطول العمر، وذلك بعد تحليل بيانات عدد كبير من الجوانب الصحية والاجتماعية في حياة عدد من كبار السن.

وأشارت الدراسة إلى أن كبار السن الذين يترددون على المعارض الفنية والمتاحف ويحضرون العروض المسرحية والحفلات الموسيقية، قد يعيشون أطول من أولئك الذين لا يفعلون هذه الأشياء.

ووجد باحثون من كلية لندن الجامعية، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، ويقبلون على متابعة الأنشطة الفنية، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 31 في المئة خلال متابعة استمرت 14 عاما، مقارنة بأقرانهم الذين لا يعطون أهمية كبيرة للفنون.

 
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مصدر الخبر: سكاي نيوز عربية
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