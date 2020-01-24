قالت المخرجة والمنتجة للأفلام الوثائقية خاطرة حناجي انها تشارك بفيلم "قصة بنات فروغ" في سباق مهرجان فجر السينمائي الثامن والثلاثين الذي يقام خلال فبراير / شباط المقبل بالعاصمة طهران.

واضافت المخرجة ان فيلمها الوثائقي تم اختياره منذ حوالي شهر من قبل مجلس اختيار الأفلام الوثائقية ضمن الأفلام العشرة المختارة لسباق فجر ويتم تحكيمه وفقا لقواعد المهرجان من قبل لجنة التحكيم.

وتابعت ان الفيلم الوثائقي يتناول قضية اجتماعية مهمة في البلاد وإذا لم تتم معالجة ذلك ، فستحدث أزمة اجتماعية في المستقبل ، وذلك عبر قصة أطفال بلا مأوى وبلا معيل يعيشون في مركز لرعاية الأطفال حيث يعتني بهم زوجان، لكن تتغير وجهة النظر تجاه هذه القضية بسبب ...

وأعربت خاطرة حناجي عن أملها أن يساعد عرض الفيلم في حل بعض مشاكل الفتيات والبنات في إيران ،وأكدت قائلة: لا ينبغي حرمان الناس من مشاهدة هذا الفيلم.

وتحمل المخرجة حناجي في جعبتها الفنية أعمال مثل " العد التنازلي" ،"الموت الصامت" ، "أطفال ياس" ،" تحفة الصديق"،" ميلاد" و "قصة بنات فروغ" وقد شاركت ايضا بالفيلم الوثائقي الأخير في مهرجان سينما حقيقة الثالث عشر للأفلام الوثائقية .