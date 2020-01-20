|رقم الخبر: 274003
|تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020
|الوقت: 13:41
|الاقسام: ثقافة وفن
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مهرجان مودي الكبير الدولي يستضيف أفلام ايرانية
يستضيف مهرجان "Big Muddy" الدولي بدورته الثانية والأربعين بأمريكا أربعة افلام ايرانية قصيرة.
والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي "دورة تعليم قيادة السيارة" (كلاس رانندكي) للمخرجة مرضية رياحي و"ليلة واحدة" (يك شب) للمخرجة آيدا علي مددي و"في أثناء" (در بين) للمخرج علي يار راستي و"الرمادي المائل"(خاكستري متمايل) للمخرج اقبال شيرزايي.
وستنطلق فعاليات المهرجان في الرابع والعشرين من فبراير المقبل ويعتير من اقدم المهرجانات الامريكية المستقلة التي يقوم بإدارتها طلاب الجامعات.
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