والأفلام التي تمثل ايران في هذا الحدث الفني هي "دورة تعليم قيادة السيارة" (كلاس رانندكي) للمخرجة مرضية رياحي و"ليلة واحدة" (يك شب) للمخرجة آيدا علي مددي و"في أثناء" (در بين) للمخرج علي يار راستي و"الرمادي المائل"(خاكستري متمايل) للمخرج اقبال شيرزايي.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الرابع والعشرين من فبراير المقبل ويعتير من اقدم المهرجانات الامريكية المستقلة التي يقوم بإدارتها طلاب الجامعات.