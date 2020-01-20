سيقام أول معرض للكتب المترجمة باللغات الاجنبية لدار سورة مهر للنشر التابعة للدائرة الفنية لمنظمة الاعلام الإسلامي اليوم الاثنين (20يناير / كانون الثاني) في مقر الدائرة الفنية بطهران.

وأفادت الانباء بأن أول معرض للكتب المترجمة لدار "سورة مهر" للنشر سيقام الاثنين تحت عنوان "حركة الترجمة" والتي استلهمت من تأكيد قائد الثورة الاسلامية على ضرورة ترجمة الأعمال المميّزة لأدب المقاومة والثورة من الفارسية إلى اللغات الأجنبية.

هذا وأصدرت دار سورة مهر للنشر حتى الان 100 كتاب باللغات الانجليزية والعربية والروسية والتركية والاوردية وتضم هذه الترجمات كتب مثل "دا"، "فرنكيس"، "ذكريات عزت شاهي"، "فال خون"،"ضيوف الصخور"، "لعبة الشطرنج مع آلية قيامة" باللغة الانجليزية ولكتب "القدم التي بقيت" ، "فتاة الشينا" ، "الكلستان الحادية عشرة" ، "الثلاثة والعشرون" ، "نور الدين ابن إيران" باللغة العربية وكتب"ابتسامة المسيح" ، "آه مع شين" ، قائدي " باللغة الروسية.