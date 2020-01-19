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رقم الخبر: 274000 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 12:06 الاقسام: رياضة  
مارتنيلي يهز الشباك في تعادل أرسنال مع شيفيلد
في الدوري الانجليزي ..

مارتنيلي يهز الشباك في تعادل أرسنال مع شيفيلد

استغل البرازيلي الشاب جابرييل مارتنيلي الفرصة ليتألق بهز الشباك في تعادل أرسنال 1-1 مع ضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وافتتح اللاعب البالغ عمره 18 عاما، والذي شارك بدلا من بيير-إيمريك أوباميانج الغائب بسبب الإيقاف، التسجيل من مدى قريب في الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من بوكايو ساكا.

وطالب أرسنال بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط نيكولا بيبي لكن قرار حكم الفيديو المساعد جاء في صالح شيفيلد الذي استغل الأمر بعد ذلك.

وأدرك جون فليك التعادل بتسديدة قوية من مدى قريب في مرمى بيرند لينو.

ويملك شيفيلد 33 نقطة من 23 مباراة في المركز السابع بينما ما زال أرسنال عاشرا وله 29 نقطة.

وفيما يلي نتائج مباريات مساء السبت:

واتفورد صفر – توتنهام صفر

مانشستر سيتي 2 – كريستال بالاس 2

ساوثهامبتون 2 – وولفرهامبتون 3

وستهام 1 – ايفرتون 1

نوريتش سيتي 1 – بورنموث صفر

برايتون 1 – استون فيلا 1

 

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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