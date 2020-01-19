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رقم الخبر: 273998 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 12:06 الاقسام: رياضة  
ثنائية كاسيميرو في شباك إشبيلية تقود ريال مدريد لانتزاع صدارة "الليغا"

ثنائية كاسيميرو في شباك إشبيلية تقود ريال مدريد لانتزاع صدارة "الليغا"

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا على ضيفه إشبيلية 2-1، في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 57 و69، فيما سجل الهولندي لوك دي يونغ هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة وانتزع صدارة جدول ترتيب "الليغا" مؤقتا بانتظار مباراة برشلونة "الوصيف" أمام غرناطة غدا، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.

وفيما يلي نتائج مباريات مساء السبت:

ليفانتي صفر – الافيس 1

اوساسونا صفر – بلد الوليد صفر

ايبار 2 – اتلتيكو مدريد صفر

 
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مصدر الخبر: روسيا اليوم
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