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رقم الخبر: 273997 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 12:06 الاقسام: رياضة  
لايبزيج يعزز صدارته للبوندسليجا بثلاثية في شباك يونيون برلين

لايبزيج يعزز صدارته للبوندسليجا بثلاثية في شباك يونيون برلين

عزز لايبزيج صدارته للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعد أن قلب تأخره أمام ضيفه يونيون برلين بهدف إلى فوز 3 ـ 1 السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة عشر من المسابقة.

وتقدم يونيون برلين في الدقيقة العاشرة عن طريق ماريوس بوتلر، وفي الدقيقة 50 نجح تيمو فيرنر في تسجيل هدف التعادل للايبزيج.

وفي الدقيقة 56 أضاف مارسيل سبايستر الهدف الثاني للايبزيج، قبل أن يعود فيرنر ويضيف الهدف الثالث في الدقيقة 82.

ورفع لايبزيج رصيده إلى 40 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.

هذا وكانت نتائج المباريات الاخرى كالتالي:

كولن 3 – فولفسبورج 1

ماينز 1 – فرايبورج 2

اوجسبورج 3 – دورتموند 5

هوفنهايم 1 – فرانكفورت 2

دوسلدورف صفر  - فيردربريمن 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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