كشفت تقارير صحفية عن نية الاتحاد العماني التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لتدريب المنتخب الأول خلفا للهولندي إيروين كومان.

ويعتبر إيفانكوفيتش من المدربين الذين يعرفون الساحة العربية، حيث درب الاتفاق والأهلي السعوديين والوحدة الإماراتي.

كما كان للمدرب العديد من المحطات البارزة مع أندية ومنتخبات عالمية، مثل تدريبه منتخب إيران، ودينامو زغرب الكرواتي وهانوفر الألماني.

ومن المتوقع إعلان نبأ تعيين المدرب خلال جلسة الاتحاد العماني المقبلة.

ويلتقي منتخب عمان بمواجهة نظيره الافغاني في 31 آذار / مارس المقبل ضمن التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا، لحساب المجموعة الخامسة.