  • الأحد ٢٣ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273996 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 12:06 الاقسام: رياضة  
برانكو يقترب من تدريب منتخب عمان

برانكو يقترب من تدريب منتخب عمان

كشفت تقارير صحفية عن نية الاتحاد العماني التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، لتدريب المنتخب الأول خلفا للهولندي إيروين كومان.

ويعتبر إيفانكوفيتش من المدربين الذين يعرفون الساحة العربية، حيث درب الاتفاق والأهلي السعوديين والوحدة الإماراتي.

كما كان للمدرب العديد من المحطات البارزة مع أندية ومنتخبات عالمية، مثل تدريبه منتخب إيران، ودينامو زغرب الكرواتي وهانوفر الألماني.

ومن المتوقع إعلان نبأ تعيين المدرب خلال جلسة الاتحاد العماني المقبلة.

ويلتقي منتخب عمان بمواجهة نظيره الافغاني في 31 آذار / مارس المقبل ضمن التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا، لحساب المجموعة الخامسة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0965 sec