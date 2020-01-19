اجتاز فيورنتينا منافسه نابولي في ترتيب الدوري الإيطالي السبت، بعدما أذاق جينارو جاتوزو الهزيمة الرابعة في 5 مباريات وفاز (2-0) بستاد سان باولو.

وسجل فيدريكو كييزا والبديل دوسان فلاهوفيتش هدفي الفوز لفيورنتينا، بواقع هدف في كل شوط ليحقق الفيولا فوزه الثالث على التوالي في كل المسابقات.

ولم يخسر جوسيبي إياكيني مدرب فيورنتينا منذ تعيينه في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إذ تعادل في بداية مشواره مع بولونيا قبل أن يفوز 3 مرات في غضون أسبوع واحد بالتفوق على سبال في الدوري ثم الإطاحة بأتلانتا من كأس إيطاليا وقبل الفوز.

وأصبح رصيد فيورنتينا 24 نقطة وتقدم إلى المركز الـ12، وهو نفس رصيد نابولي، لكنه يتفوق في المواجهة المباشرة، بينما استمرت معاناة جاتوزو منذ تعيينه خلفا لكارلو أنشيلوتي الشهر الماضي.

لاتسيو 5 – سامبدوريا 1

ساسولو 2 – تورينو 1