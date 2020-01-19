أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن فكرة بناء "جدار بحري" حول نيويورك لحمايتها من العواصف، هي فكرة غبية ويمكن أن تلحق ضررا بالبيئة.

وكتب ترامب على صفحته في "تويتر" يوم السبت "بناء جدار بحري ضخم تبلغ تكلفته 200 مليار دولار حول نيويورك لحمايتها من العواصف النادرة فكرة باهظة الثمن وسخيفة وغير مقبولة بيئيا ولن تنجح إذا لزم الأمر"

كما أشار ترامب إلى أن الجدار سيبدو "رهيبا"، وسيتعين على السكان "إعداد المماسح والدلاء".

وكانت صحيفة "نيويورك بوست" قد ذكرت سابقا، أن قوات الهندسة الأمريكية اقترحت مشروع جدار عملاق لحماية نيويورك من العواصف المتكررة والمدمرة بشكل متزايد والناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

ووفقا للصحيفة، تبلغ تكلفة بناء الجدار 119 مليار دولار، وسيتم بناؤه على مدى 25 عاما على الأقل. ويلاحظ معارضو المشروع أن مثل هذا الحاجز قد يتقادم سريعا بسبب التقديرات غير الدقيقة لارتفاع مستوى سطح البحر. كما أن تصميم الجدار يهدف فقط إلى حماية المدينة من موجات العواصف العادية، ولكنه لن يستطيع حمايتها من موجات المد العالية وسيحتفظ بمياه الصرف الصحي في المدينة.

وذكرت الصحيفة أن 72 شخصا لقوا حتفهم نتيجة العواصف خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما قدرت الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء ذلك بـ62 مليون دولار.