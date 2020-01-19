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|رقم الخبر: 273989
|تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020
|الوقت: 11:03
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاحد:
ايران
📌 رئیس الجمهوریة یتفقد أهالي المناطق التي ضربتها السیول في محافظة سیستان وبلوشستان
📌 وزیر الخارجیة الباکستاني: ایران لیست بصدد تصعید التوتر مع أمریکا
📌 سیئول ستجري مشاورات مع طهران بشأن إرسال قوات الی مضیق هرمز
جمهوري اسلامي
📌 رئیس الجمهوریة یعد بالتعویض عن الخسائر التي ألحقتها السیول في محافظة سیستان وبلوشستان
📌 بغداد: قرار إخراج القوات الأمریکیة یشمل اقلیم کردستان أیضاً
📌 ظریف: مستعدون للحوار مع السعودیة وسائر دول الخلیج الفارسي
📌 روسیا تحذر بریطانیا وفرنسا وألمانیا من انهیار الاتفاق النووي
كيهان
📌 شریعتمداري: ایران بهجومها علی قاعدة "عین الأسد" قرعت ناقوس نهایة أمریکا کقوة کبری
📌 "سي.ان.ان" تتحدث عن احتمال خروج أمریکا بذل من العراق
📌 إقالة وزیر الخارجیة البحریني أثار قلق الصهاینة
📌 الجیش السوري یسحق من الجو والبر الارهابیین في حلب وادلب
آرمان ملي
📌 روسیا تعلن دعمها لعضویة ایران الکاملة في منظمة شنغهاي للتعاون
دنياي اقتصاد
📌 116% معدل نمو الصادرات الی الدول الأعضاء في اتحاد أورآسیا
آفتاب يزد
📌 جهانغیري: المواطنون یشعرون بالسخط من التکتم علی الحقائق
📌 ظریف: أمریکا المذنب الأول وراء الأوضاع الخطیرة في المنطقة
شرق
📌 ترامب یقدم توضیحات جدیدة حول تفاصیل الهجوم علی الفریق سلیماني
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