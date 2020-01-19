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رقم الخبر: 273989 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 11:03 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاحد

أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الاحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح الیوم الاحد:

ايران

📌  رئیس الجمهوریة یتفقد أهالي المناطق التي ضربتها السیول في محافظة سیستان وبلوشستان

📌  وزیر الخارجیة الباکستاني: ایران لیست بصدد تصعید التوتر مع أمریکا

📌  سیئول ستجري مشاورات مع طهران بشأن إرسال قوات الی مضیق هرمز

جمهوري اسلامي

📌 رئیس الجمهوریة یعد بالتعویض عن الخسائر التي ألحقتها السیول في محافظة سیستان وبلوشستان

📌 بغداد: قرار إخراج القوات الأمریکیة یشمل اقلیم کردستان أیضاً

📌 ظریف: مستعدون للحوار مع السعودیة وسائر دول الخلیج الفارسي

📌 روسیا تحذر بریطانیا وفرنسا وألمانیا من انهیار الاتفاق النووي

كيهان

📌 شریعتمداري: ایران بهجومها علی قاعدة "عین الأسد" قرعت ناقوس نهایة أمریکا کقوة کبری

📌 "سي.ان.ان" تتحدث عن احتمال خروج أمریکا بذل من العراق

📌 إقالة وزیر الخارجیة البحریني أثار قلق الصهاینة

📌 الجیش السوري یسحق من الجو والبر الارهابیین في حلب وادلب

آرمان ملي

📌 روسیا تعلن دعمها لعضویة ایران الکاملة في منظمة شنغهاي للتعاون

دنياي اقتصاد

📌 116% معدل نمو الصادرات الی الدول الأعضاء في اتحاد أورآسیا

آفتاب يزد

📌 جهانغیري: المواطنون یشعرون بالسخط من التکتم علی الحقائق

📌 ظریف: أمریکا المذنب الأول وراء الأوضاع الخطیرة في المنطقة

شرق

📌  ترامب یقدم توضیحات جدیدة حول تفاصیل الهجوم علی الفریق سلیماني

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ خاص
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