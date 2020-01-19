  • الأحد ٢٣ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273988 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 10:41 الاقسام: عربيات  
برلماني عراقي: المطامع الأميركية لن توقف العمل بالاتفاقية الصينية

برلماني عراقي: المطامع الأميركية لن توقف العمل بالاتفاقية الصينية

اكد عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي، الاحد، ان الاطماع الأميركية وبعض الدول الأخرى بثروات العراق ونفطه ستفشل بتطبيق الاتفاقية الصينية، لافتا الى ان الباب مفتوح لمختلف الشركات الراغبة بالعمل وفق الاتفاقية الصينية بعيدا عن الصراعات الاقتصادية.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الصين دولة صناعية عظمى، وفي حالة دخول شركاتها فأنها ستكون بحماية دولية في الداخل العراقي وبالمقابل فأن الاطماع الأميركية وبعض الدول الاخرى بالنفط العراقي ستكون اقل من سابقتها ولن توقف العمل بالاتفاقية مع بكين”.
وأضاف ان “بعض الدول لديهم مطامع بثروات العراق ويملكون عملاء داخل الحكومة وخارجها، بهدف السيطرة على الوضع الاقتصادي والمشاريع العراقية”.
واكد ان “الاتفاقية مع الصين ستقضي على الفساد وتكون بوابة للشركات الراغبة بالعمل في العراق بغض النظر عن الصراعات الاقتصادية مابين بعض الدول، حيث ان العراق سيكون بيئة استثمارية للشركات وفق الاتفاقية الصينية”.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 12/4906 sec