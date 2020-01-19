اعلن وزير الاتصالات الايراني "محمدجواد اذري جهرمي" عن تسليم القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" الى مركز البحوث الفضائية من اجل اطلاقهما الى الفضاء ووضعهما في المدار (حول الارض) قريبا.

وقال وزیر الاتصالات في تغريدة على تویتر الیوم الاحد: انه بجهود العلماء الشباب الايرانيين تم الانتهاء من عمليات اختبار القمرين الصناعيين "ظفر 1" و"ظفر 2" وفي القریب العاجل ستطلق الى الفضاء لتستقر هناك.

واضاف ان القمر الصناعي وحامل القمر يعتبران خطوة بحثية مهمة ومن الانجازات المهمة لخبراء الفضاء في ایران.

ويزن القمر " ظفر" 113 كغم وعمره الافتراضي يصل الى سنة ونصف ومن مهامها التقاط الصور وارسالها الى القاعدة الارضية.

ويعتبر القمر الصناعي "ظفر" صناعة وطنية تماما، وتم بجهود الخبراء الايرانيين كسر الانتاج الحصري لمحرك وقوده الذي كان تحت تصرف اميركا من قبل.