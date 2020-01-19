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رقم الخبر: 273986 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 10:27 الاقسام: رياضة  
مسؤول: 8 دول تؤكد استعدادها للمشاركة في بطولة "تختي" للمصارعة الرومانية

مسؤول: 8 دول تؤكد استعدادها للمشاركة في بطولة "تختي" للمصارعة الرومانية

قال رئيس اتحاد الدوري الوطني للمصارعة في البلاد "عبد المهدي نصير زاده": ان 8 دول اكدت لحد الان مشاركتها في الدورة الـ40 لمسابقات بطولة تختي للمصارعة الرومانية التي تستضيفها ايران قريبا.

وستقام هذه المسابقات الدولية في صالة الشهيد دستغيب بمدينة شيراز (مركز محافظة فارس جنوب غربي البلاد) على مدى يومي 27 و28 من شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

واوضح نصيرزاده في حديث مع "ارنا" يوم السبت، ان فلسطين والكويت وارمينيا وطاجيكستان وقرغيزيا وكازاخستان وروسيا وجورجيا، اعلنت لحد الان مشاركتها في هذه البطولة؛ مضيفا ان الاتحاد الوطني للمصارعة يعمل على تيسير الاجراءات القانونية ذات الصلة بإصدار تاشيرات الدخول لاعضاء المنتخبات الاجنبية المشاركة، لتصل البلاد في الموعد المحدد؛ موضحا ان هذه المنتخبات بعثت جوازات سفر المصارعيين والمدربين لديها وسنقوم باصدار التاشيرات على هذا الاساس.

 

 

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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