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|رقم الخبر: 273985
|تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020
|الوقت: 10:27
|الاقسام: رياضة
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الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة يشيد بمصارعي ايران
اشاد الاتحاد العالمي للمصاركة الحرة بأداء اثنین من اعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة وهما «محمدحسین محمدیان» والمصارع «امیرحسین زارع» في منافسات ايطاليا الدولية.
بدأت منافسات " متئو بليكونه " الايطالية المصنفة في الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة بدأت يوم الجمعة في مدينة روما .
ففي اليوم الأول لمنافسات وزني 97 و 125 كغم استطاع كل من المصارع الايراني «محمدحسین محمدیان» والمصارع «امیرحسین زارع» الفوز بالميدالية الذهبية .
واشاد الاتحاد العالمي للمصاركة الحرة بالمصارع «محمدحسین محمدیان» في الوزن 97 كغم الذي فاز في مبارياته الاربع ومنها على البطل الاولمبي والعالم " كايل اسنايدر" بنتيجة 8-0 وبالضربة القاضية وفي النهائي على منافسه من روسيا البيضاء ليحرز الميدالية الذهبية .
وکذلك اعرب الاتحاد عن اشادته بالمصارع «امیرحسین زارع» فی الوزن 125 كغم الذي احرز فوزا ثمنيا في المباراة النهائية على بطل العالم الروسي " بلال ماخوف " وتقلده الميدالية الذهبية .
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