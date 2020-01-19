اشاد الاتحاد العالمي للمصاركة الحرة بأداء اثنین من اعضاء المنتخب الايراني للمصارعة الحرة وهما «محمدحسین محمدیان» والمصارع «امیرحسین زارع» في منافسات ايطاليا الدولية.

بدأت منافسات " متئو بليكونه " الايطالية المصنفة في الاتحاد الدولي للمصارعة الحرة بدأت يوم الجمعة في مدينة روما .

ففي اليوم الأول لمنافسات وزني 97 و 125 كغم استطاع كل من المصارع الايراني «محمدحسین محمدیان» والمصارع «امیرحسین زارع» الفوز بالميدالية الذهبية .

واشاد الاتحاد العالمي للمصاركة الحرة بالمصارع «محمدحسین محمدیان» في الوزن 97 كغم الذي فاز في مبارياته الاربع ومنها على البطل الاولمبي والعالم " كايل اسنايدر" بنتيجة 8-0 وبالضربة القاضية وفي النهائي على منافسه من روسيا البيضاء ليحرز الميدالية الذهبية .

وکذلك اعرب الاتحاد عن اشادته بالمصارع «امیرحسین زارع» فی الوزن 125 كغم الذي احرز فوزا ثمنيا في المباراة النهائية على بطل العالم الروسي " بلال ماخوف " وتقلده الميدالية الذهبية .