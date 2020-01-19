تأهل منتخب ايران لكرة اليد الى ربع نهائي لبطولة آسيا 2020والمؤهلة لكأس العالم، رغم الخسارة امام البحرين 20-22 في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى السبت.

وتمكن المنتخب البحريني من الفوز بفارق هدفين على نظيره الايراني في مباراة قوية، وليتصدر بذلك المجموعة الاولى.

وصعدت ايران لربع النهائي بعد ما حلت ثانيا بالمجموعة، بعد فوزها على نيوزلندا في الجولة الاولى.

يذكر أن بطولة آسيا لكرة اليد تقام في الكويت بمشاركة 13 منتخبا في اطار 4 مجموعات.