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رقم الخبر: 273975 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 09:48 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول: العمل جار لتاسيس المدينة الصناعية المشركة بين ايران والعراق في قصرشيرين

مسؤول: العمل جار لتاسيس المدينة الصناعية المشركة بين ايران والعراق في قصرشيرين

اعلن مدير عام شركة المدن الصناعية في محافظة كرمانشاه غرب ايران بان العمل جار لتاسيس المدينة الصناعية المشتركة بين ايران والعراق في مدينة قصرشيرين الحدودية.
وقال بيجن كردستاني في حديثه السبت خلال اجتماع فريق العمل للاقتصاد المقاوم في محافظة كرمانشاه، انه تم تحديد مساحة 75 هكتارا لتاسيس هذه المدينة وجرى استحصال الموافقات الاصولية اللازمة كما تم توفير امكانيات الماء والكهرباء والغاز وخطوط الهاتف.
واوضح بان الجهود مبذولة لاستقطاب المستثمرين الى هذه المدينة، وقد بدات الانشطة فعليا من قبل احد المستثمرين بتدشين وحدة انتاجية فيها.
من جانبه قال مساعد محافظ كرمانشاه لتنسيق الشؤون الاقتصادية هدايت حاتمي خلال الاجتماع، لقد اطلعنا خلال الزيارة التي قمنا بها الى العراق بان الجانب العراقي اجرى الدراسات والاجراءات اللازمة بشان هذه المدينة الصناعية المشتركة.
واكد حاتمي ضرورة اجراء التنسيقات اللازمة بين القنصليات الايرانية والجانب العراقي بشان الانشطة المتعلقة بتاسيس هذه المدينة الصناعية.
يذكر انه خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق العام الماضي جرى التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من ضمنها تاسيس عدة مدن صناعية مشتركة بين البلدين احداها في مدينة قصرشيرين الحدودية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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