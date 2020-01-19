كشفت قناة عبرية النقاب عن مخاوف إسرائيلية جديدة من قطاع غزة، بعيد إطلاق بالونات هيليوم متفجرة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح السبت، أن وحدات "الإرباك الليلي" الفلسطينية اعتزمت معاودة العمل تجاه مستوطنات غلاف غزة والداخل الإسرائيلي، انطلاقا من القطاع.

وأفادت القناة العبرية "كان" بأن حركة حماس تستعد لتجديد هذه الوحدات الليلية التي أربكت حسابات الجيش الإسرائيلي، طيلة أشهر طويلة، وبأن الأيام المقبلة ستشهد تجديد هذه العمليات.

وأوردت أن حركة حماس تتهم" إسرائيل" بالتهرب من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير بينهما، موضحة أن هناك تقديرات للجيش الإسرائيلي تفيد بأن عملية إطلاق بالونات الهيليوم المتفجرة من غزة، تتم بواسطة مجموعة من الجهاد الإسلامي، دون موافقة من القيادة بغزة.

ولفتت القناة إلى أن وحدات الإرباك الليلي قامت بإحراق إطارات كاوشوك، إطلاق بالونات هيليوم حارقة، بالقرب من الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن عشرات البالونات أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات غلاف غزة، محملة بمواد متفجرة، دون وقوع إصابات.

ميدانياً اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي، السبت، سيدة قرب باب العامود في القدس المحتلة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وقال شهود عيان بأن قوات العدو اعتدت بالضرب على السيدة.

وأغلق جنود العدو منطقة باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

*البرلمان الأردني يناقش إلغاء اتفاقية الغاز المستورد من كيان العدو الإسرائيلي

يناقش مجلس النواب الأردني خلال جلسة الأحد مقترح قانون لإلغاء اتفاقية الغاز المستورد من فلسطين المحتلة.

ولن يرافق إدراج القانون خلال جلسة الأحد إدراج مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ولا تعتبر جلسة رقابية لمناقشة ملف الطاقة وإنما هي جلسة تشريعية.

وفي حال موافقة المجلس على مقترح القانون يرسل للحكومة لتقديمه بصيغة مشروع قانون.

ويناقش النواب الأحد قرار اللجنة القانونية رقم (12) تاريخ 15/1/2020 والمتضمن الاقتراح بقانون لمنع استيراد الغاز من العدو الإسرائيلي.