بعث الرئيس (الإسرائيلي) ، رؤوبين ريفلين، مساء الجمعة، رسالة إلى الملك محمد السادس.

ونشر ريفلين تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، شكر فيها الملك المغربي لافتتاحه متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

ورحب الرئيس (الإسرائيلي) بخطوة الملك محمد السادس، حيث قال في تغريدته: تابعنا جميعا بمشاعر من الفرح العارمة، مراسم افتتاح متحف تراث يهود المغرب في مدينة الصويرة.

وتابع ريفلين: أود أن أعبر لجلالتكم عن أسمى آيات الشكر والعرفان لحرصكم على الحفاظ على روابط الود مع أبناء الطائفة اليهودية، وهو اقتداء بنهج والدكم، حول العلاقة الحميمة مع اليهود والمسيحيين والمسلمين.

وفي السياق ذاته، أشادت وزارة الخارجية (الإسرائيلية) ، مساء الخميس، بالملك المغربي محمد السادس، بعدما أقام مأدبة عشاء لشخصيات يهودية مغربية وعالمية.