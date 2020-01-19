زار مؤسسة ايران الصحفية وصحيفة الوفاق عصر السبت وفد سوري يضم اعلاميات ومراسلات من مختلف وسائل الاعلام السورية، حيث جال أعضاء الوفد على اقسام المؤسسة والصحف التي تصدر عنها ومنها صحيفة الوفاق.

وخلال هذه الزيارة أشاد أعضاء الوفد بالدور الذي تؤدية صحيفة الوفاق في التقريب بين البلدين الشقيقين وسيما في تعريف صورة ايران للأخوة العرب، وكذلك في تعزيز الأواصر بين دول محور المقاومة واعربت الاعلاميات السوريات عن إعجابهن بصحيفة الوفاق لما تقدمة من خدمات على طريق الاعلام الصادق.