  • الأحد ٢٣ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 19, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273962 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2020 الوقت: 19:22 الاقسام: دوليات  
الصين استحوذت على بيانات القبة الحديدية الإسرائيلية قبل ثماني سنوات

الصين استحوذت على بيانات القبة الحديدية الإسرائيلية قبل ثماني سنوات

ذكرت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركي؛ أن قراصنة إنترنت صينيون تمكنوا من سرقة بيانات تخص منظومة القبة الحديدية من حواسيب خاصة بشركات تقنيات إسرائيلية، وتتعلق تلك البيانات بصواريخ "أرو 3" ومركبات جوية آلية، وصواريخ باليستية، وغيرها من الوثائق التقنية في نفس مجالات الدراسة.

وجاء في تقرير نشره موقع المجلة، أن براين كريبس الكاتب المعنيّ بالأمن السيبراني، قال: إن شركة "سايبر إنجنيرنغ سيرفس" بولاية ميريلاند الأميركية رصدت هذا السطو الإلكتروني.

وأشار إلى أن عملية السطو حدثت في الفترة بين 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 و13 آب/أغسطس 2012، لافتًا الى أنه جرى إختراق شبكات حواسيب ثلاث من كبريات شركات التكنولوجيا الدفاعية الاسرائيلية.

ووفق المجلة، يعتقد أنَّ مرتكبي الهجوم من "مجموعة التعليقات" وهي جماعة من القراصنة يمولها الجيش الصيني. إضافة إلى ذلك، توصلت شركة ماندينت للأمن السيبراني بولاية فيرجينيا إلى أنَّ هذه المجموعة تعمل تحت قيادة المكتب الثاني بدائرة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي، الدائرة الثالثة، المعروفة باسم وحدة "61398".

وذكر التقرير؛ أن هذه الوحدة تشن حملة شرسة للسيطرة على الأسرار الأميركية، حتى أنَّ وزارة العدل أدانت أربعة أعضاء مزعومين بها في مايو/أيار الماضي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7318 sec