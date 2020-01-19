ذكرت مجلة "ناشونال إنترست" الأميركي؛ أن قراصنة إنترنت صينيون تمكنوا من سرقة بيانات تخص منظومة القبة الحديدية من حواسيب خاصة بشركات تقنيات إسرائيلية، وتتعلق تلك البيانات بصواريخ "أرو 3" ومركبات جوية آلية، وصواريخ باليستية، وغيرها من الوثائق التقنية في نفس مجالات الدراسة.

وجاء في تقرير نشره موقع المجلة، أن براين كريبس الكاتب المعنيّ بالأمن السيبراني، قال: إن شركة "سايبر إنجنيرنغ سيرفس" بولاية ميريلاند الأميركية رصدت هذا السطو الإلكتروني.

وأشار إلى أن عملية السطو حدثت في الفترة بين 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2011 و13 آب/أغسطس 2012، لافتًا الى أنه جرى إختراق شبكات حواسيب ثلاث من كبريات شركات التكنولوجيا الدفاعية الاسرائيلية.

ووفق المجلة، يعتقد أنَّ مرتكبي الهجوم من "مجموعة التعليقات" وهي جماعة من القراصنة يمولها الجيش الصيني. إضافة إلى ذلك، توصلت شركة ماندينت للأمن السيبراني بولاية فيرجينيا إلى أنَّ هذه المجموعة تعمل تحت قيادة المكتب الثاني بدائرة الأركان العامة لجيش التحرير الشعبي، الدائرة الثالثة، المعروفة باسم وحدة "61398".

وذكر التقرير؛ أن هذه الوحدة تشن حملة شرسة للسيطرة على الأسرار الأميركية، حتى أنَّ وزارة العدل أدانت أربعة أعضاء مزعومين بها في مايو/أيار الماضي.