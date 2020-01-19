وأفادت العلاقات العامة والشؤون الدولية في بورصة السلع الإيرانية، في تقرير لها، إن القاعة الصناعية والتعدينية بالبورصة سجلت مبيعات 173 ألفاً و808 أطنان من السلع بقيمة 284 مليون دولار، شملت 140 ألفاً و51 طناً من الصلب، و3285 طناً من النحاس، و5000 طن من الألمنيوم، و12 طناً من الخامات المكثفة للمعادن الثمينة، و3 كغم من سبائك الذهب، و300 طن من الخارصين، و25 ألف طن مسحوق الخارصين، و160 طناً من المولبيدنيوم.

كما عقدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية، صفقات بيع 460 ألفاً و31 طناً بقيمة 424 مليون دولار، شملت 102 ألف طن من مادة فاكيوم باتوم (مادة أولية في إنتاج القير)، و175 ألفاً و302 طن من القير، و69 ألفاً و827 طناً من المواد البوليمرية، و27 ألفاً و918 طناً من المواد الكيميائية، و1235 طناً من عوازل الرطوبة، و1518 طناً من زيوت الأساس، و7 آلاف و500 طن من الكبريت، و7 آلاف و500 طن من اللوب كات، و20 طناً من أنواع الغازات. كما تم عقد صفقات بيع 3318 طناً من السلع في السوق الثانوية لبورصة السلع الإيرانية.