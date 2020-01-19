أظهرت وثائق تجارية وبيانات صناعية، أن إيران تعتمد على دول مجاورة لبيع فائض المازوت المتراكم داخل البلاد بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني.

وكشفت البيانات، الصادرة أمس السبت، ان طهران زادت بشكل كبير صادراتها من المازوت في الأشهر القليلة الماضية إلى كل من العراق وسوريا، من خلال عرض حسومات مغرية.

وأظهرت بيانات "إف جي إي" للاستشارات، ان صادرات المازوت، وهو منتج مكرر يستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء والنقل، قفزت إلى حوالي 95 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من 2019، وهو ما يزيد بأكثر من 80 في المئة عن الربع الثالث وأعلى بحوالي أربع مرات مقارنة مع الربع الأول من العام ذاته.

وتستند البيانات إلى تقديرات "إف جي إي" للمازوت الإيراني، الذي جرى تصديره بحراً أو براً إلى بلدان مجاورة مثل العراق وأفغانستان وباكستان، وكذلك إلى سوريا.

وأظهرت وثيقة تجارية، ان "شركة مقرها بغداد قدمت في أواخر سبتمبر الماضي، عرضاً لشراء 150 ألف طن من المازوت الإيراني وتسلمها في مدينة بانياس الساحلية السورية".

وورد في الوثيقة، اسم المصرف التجاري السوري كممثل للمشتري وبنك "صادرات" الإيراني كممثل للبائع، ويخضع البنكان لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية.

من ناحية أخرى، تحولت كثير من مولدات الكهرباء في إيران في الأشهر القليلة الماضية من الغاز إلى المازوت للمساعدة في خفض تخمة المازوت في البلاد.