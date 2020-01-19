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رقم الخبر: 273956 تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2020 الوقت: 15:51 الاقسام: محليات  
سفير ايران في مدريد: الحظر الامريكي ادى الى مشاكل في علاج الأمراض النادرة في البلاد

سفير ايران في مدريد: الحظر الامريكي ادى الى مشاكل في علاج الأمراض النادرة في البلاد

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى اسبانيا "حسن قشقاوي": ان الشركات المنتجة للادوية غير قادرة على تصدير الدواء الى ايران نتيجة للحظر الامريكي المفروض؛ مما ادى الى عرقلة علاج معالجة الامراض النادرة داخل البلاد.

واضاف قشقاوي في تصريح له اليوم السبت : ان الحظر الامريكي ادى الى مشاكل في توفير الدواء للمصابين بالامراض النادرة في ايران؛ لافتا الى ان مدير مؤسسة الامراض النادرة الايرانية قام بزيارة مدريد قبل شهرين للحصول على الدواء لهؤلاء المرضى لكنه واجه رفض الشركات المنتجة للادوية النادرة جراء الحظر الامريكي المفروض على ايران.

وكان مدير مؤسسة الامراض النادرة في ايران طلب في رسالة من السفير قشقاوي، العمل على تيسير الاجراءات لوزارة الصحة الايرانية في توفير الادوية الخاصة بمعالجة المرضى المصابين بـ "داء عديد السكاريد المخاطي" (ام بي اس).


 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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