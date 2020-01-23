أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، تشديد الإجراءات الأمنية في القواعد العسكرية التي تستضيف طلابا أجانب بالولايات المتحدة، وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية، السبت أن هذه الإجراءات تقضي بمنع حمل السلاح الفردي داخل القواعد العسكرية وانتقاء الوافدين العسكريين الأجانب بدقة والتحقق من عدم علاقتهم بأي فكر متطرف.

و أوضحت القناة، أن هذه الإجراءات تأتي عقب عملية إطلاق طيار يحمل الجنسية السعودية، النار على قاعدة "بينساكولا" بولاية فلوريدا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، وحينها، أدانت السعودية الحادث بشدة خوفا من أن تُحرم من امتيازات حليفها الامريكي، وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "إن إطلاق النار المأساوي في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا جريمة بشعة"، في حين ان المتدرب السعودي من الموالين بشدة للملك السعودي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعلنت في وقت سابق، إنه في الوقت الذي عملت فيه السلطات الفيدرالية الأمريكية لجمع الأدلة المتعلقة بحادث إطلاق النار في قاعدة بينساكولا العسكرية بولاية فلوريدا، ظهرت تفاصيل جديدة حول منفذ الهجوم، وهو متدرب سعودي شاهد على ما يبدو مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعي في حفل عشاء في الليلة السابقة للهجوم.

ونقلت نيويورك تايمز، عن شخص مطّلع على التحقيقات قوله إنه قبل عدة أيام من حادث إطلاق النار بالقاعدة التابعة للبحرية الأمريكية يوم الجمعة، زار منفذ الهجوم ومعه ثلاثة آخرين من المتدربين العسكريين نيويورك، وشملت الزيارة عدة متاحف ومركز روكفيلر.

ويسعى المحققون لتحديد ما إذا كانت زيارة نيويورك جزءًا من جولة سياحية، فعادة ما يحصل الطلاب الأجانب على رحلات ترفيهية، أما أن هناك دوافع أخرى لها. ويأملون أيضا معرفة ما إذا كانت المجموعة قد التقت بآخرين خلال الرحلة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة قيودا جديدة على حيازة العسكريين الأجانب للسلاح في القواعد الأمريكية وذلك على خلفية قتل ضابط سعودي ثلاثة بحارة في قاعدة بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

وقال جاري ريد المسؤول بالمخابرات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "العودة إلى العمل لا تعني العودة إلى الوضع المعتاد"، مضيفا: "من الآن فصاعدا سنضع العديد من السياسات والإجراءات الأمنية الجديدة"، بحسب "رويترز".

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، تعليق تدريب الطيارين السعوديين، وألزم نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا بالبقاء في غرف الدراسة والتدريبات، في إطار عملية "مراجعة أمنية" قام خلالها بمراجعة وفحص الإجراءات المتعلقة بالبرنامج.

وقالت وزارة الدفاع إنه من المقرر أن يزور وزير الدفاع مارك إسبر، الأسبوع المقبل، قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا، حيث وقع حادث إطلاق الرصاص، لإطلاع قيادة القاعدة على الإجراءات المزمعة لتحسين عملية فحص العسكريين الأجانب والتغييرات التي أدخلت على إجراءات الأمن بما في ذلك سلامة الأشخاص بالقواعد الأمريكية.

وقُتل ثلاثة أمريكيين وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم الذي وقع بقاعدة بنساكولا البحرية، الشهر الماضي، وأطلق نائب قائد الشرطة النار على المسلح، وهو الملازم ثاني بسلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني، فأرداه قتيلا.