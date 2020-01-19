قام طيران الجيش الايراني بتنفيذ 60 طلعة جوية لايصال المساعدات الى منكوبي السيول في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

وقال قائد طيران الجيش العميد الطيار يوسف قرباني: ان 6 مروحيات تابعة لطيران الجيش تتواجد حاليا في المناطق التي تعرضت للسيول.

واضاف: ان بعض المناطق القروية تعرضت الى خسائر جسيمة، حيث تسببت السيول في تدمير الجسور واغلاق الطرقات ما اضطررنا الى القيام بطلعات جوية لايصال المساعدات الاغاثية.

واشار الى ان مروحيات طيران الجيش قامت بـتنفيذ 60 طلعة جوية في المناطق الوعرة وقدمت خدمات قيمة الى اهالي المنطقة.

واوضح العميد قرباني، ان مهمة طيران الجيش في مثل هذه الظروف تتمثل في مساعدة السكان المنكوبين بالسيول، حيث تقوم مروحيات طيران الجيش بعمليات الاغاثة والانقاذ في ظروف صعبة للغاية.

واضاف قائد طيران الجيش: نرسل حاليا المساعدات الشعبية ومساعدات الهلال الأحمر والجيش والإمدادات الطبية والصحية الى المناطق الوعرة، وسنكون في المنطقة طالما دعت الحاجة.