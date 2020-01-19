ندّد رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشورى الاسلامي في ايران "الهيار ملكشاهي" بالسياسات العدائية للحكومة الاميركية حيال الشعب الايراني معتبراً أن الاميركيين يتحدثون عن الصداقة من جهة لكنهم يفرضون الحظر عليه.

وأشار النائب عن أهالي كوهدشت /غرب ايران/ الهیار ملکشاهي الى خطبة الجمعة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، موضحاً: ان الاميركيين يتحدثون عن الصداقة مع الشعب الايراني لكنهم يفرضون حظرا متعددا عليه حيث شمل قطاع الادوية ايضا.

ووصف ممارسات اميركا بالخداع الواضح والتي تكشّفت للجميع.

ولفت الى ان اميركا تصورت انها بعملية اغتيال واستشهاد الفريق قاسم سليماني ستثير سخط الناس وتؤجج المواجهة ضد الحكومة الا ان ماحدث كان على العكس تماما حيث شارك الشعب في مسيرات ملحمية مليونية لتشييع جثامين الشهداء في مختلف المدن الايرانية وأكدوا تضامنهم في الوحدة والتضامن ودعم الحكومة فيما أقر الاميركيون أنفسهم بخطأ حساباتهم حول هذا الموضوع.

واعتبر أن مخططات اميركا ونواياها تم فضحها ولن تحقق مآربها بالخداع والشعب الايراني بات يقظاً.

ونوه الى ان الاميركيين خططوا لتقويض المشاركة المليونية في مراسم تشييع جثمان الشهيد سليماني واصحابه الشهداء الا ان استهداف الحرس الثوري لقاعدة عين الاسد اسفر عن وقوع خسائر فادحة في الارواح والمعدات وحطم هيمنة اميركا في التشدق بقوتها.

ولفت الى ان عجز امريكا عن الرد على استهداف قاعدة عين الاسد كان باهض الكلفة عليها لذلك سعى الاميركيون الى شن حملات اعلامية حول حادثة تحطم الطائرة الاوكرانية من أجل استغلالها بهدف تقويض المشاركة الملحمية المليونية في مراسم تشييع الشهيد سليماني واستهداف قاعدتهم.

وتساءل عن السبب وراء إبداء الاميركيين تعاطفهم مع ضحايا حادثة الطائرة فيما يخططون للنيل من الشعب الايراني بشكل مباشر وغير مباشر.



