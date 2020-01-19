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رقم الخبر: 273942
تاريخ النشر: كانون الثاني 18, 2020
الوقت: 16:07
الاقسام: منوعات
بدء إجراءات الكونفرس الأمريكي لعزل ترامب
الکلمات المفتاحية
بدء اجراءات
ترامب
الكونفرس الامريكي
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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