التفاح على أنواعه هو من أهم أنواع الفواكه بالنسبة إلى الصحة، حتى أن لقشره فائدة يجهلها كثيرون.

فوائد التفاح الاحمر قبل النوم

1- الحفاظ على صحة القلب والشرايين: التفاح الأحمر هو مصدر كبير للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وتساعد هذه الألياف على منع تراكم الكوليسترول في الشرايين، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الألياف غير القابلة للذوبان تسهل حركة الأمعاء في الجهاز الهضمي، وهذا ما يساعد بدوره على منع تراكم السموم ومنع الالتهابات في الجسم التي يمكن أن تتراكم خلال فترة النوم.

2- مغذ وقليل السعرات الحرارية: يحتوي التفاح الأحمر أيضا على فيتامين A وفيتامين C والفولات وكذلك البوتاسيوم والفوسفور والحديد والكالسيوم.

يخلو التفاح من الصوديوم وهو منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي، لذلك إذا اخترتم تناول تفاحة حمراء كوجبة خفيفة أثناء الليل، فقد اتخذت خيارا صحيا، يكبح الشعور بالجوع ويمنعكم من زيادة الوزن.

3-المساعدة على النوم: وفقا لدراسة أجراها علماء من جامعة هارفارد، إن التفاح الاحمر يساعدك بالفعل على النوم.

التفاح مصدر غني بالبوتاسيوم وفيتامين B6 وفيتامين C، وكلها مرتبطة بالحصول على نوم جيد ليلا.

يساعد فيتامين C في الحد من الانزعاج الناجم عن توقف التنفس أثناء النوم عن طريق خفض ضغط الدم والسكر في الدم، مما يساعدكم على النوم بسلام أكثر.

البوتاسيوم، أيضا، يعزز النوم الجيد من خلال الاسترخاء في الأعصاب والعضلات وتنظيم ضربات القلب.

4- فوائد التفاح في تحسين الهضم: ان تناول التفاح الاحمر قبل النوم يحسن عملية الهضم بشكل كبير، مما يساعد على الحصول على نوم أفضل دون انقطاع طوال الليل.

هناك كمية كبيرة من الألياف الغذائية غير القابلة للذوبان في التفاح، مما يساعد في الاحتفاظ بالمياه في الأمعاء، مما يساعد في تحسين الهضم وتقليل الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام معك بين الحين والآخر طوال الليل.

قشر التفاح: تحتوي قشور التفاح على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في الحماية من الإمساك وفي تخليص الجسم من السموم التي من الممكن أن تتراكم فيه.