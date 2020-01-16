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|رقم الخبر: 273763
|تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020
|الوقت: 21:04
|الاقسام: عربيات
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مصرع وجرح العديد من مرتزقة العدوان قبالة جيزان
اليمن.. إستشهاد طفل وإصابة آخر بقصف على صعدة
استشهد طفل وأصيب آخر، الأربعاء، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى حدودية في محافظة صعدة اليمنية .
وأفاد مصدر محلي باستشهاد طفل وإصابة طفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة.
وكان 3 مواطنين بينهم امرأة قد استشهدو فيما أصيب طفل، في الثالث من يناير الحالي، إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في منطقة بني معاذ محافظة صعدة.
تجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي ارتكب جريمة في سوق الرقو بمحافظة صعدة الأسبوع الماضي راح ضحيتها 24 شهيدًا، 18 من الأفارقة و6 مواطنين.
إلى ذلك قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الأربعاء، في قصف للجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان.
وأوضح مصدر عسكري أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قرب جبل مبعوثة قبالة جيزان ما أسفر عن مقتل وجرح أعداد منهم.
وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، الأسبوع الماضي، محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي في جبل العمود بجيزان، وكبدوهم قتلى وجرحى.
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