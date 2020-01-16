استشهد طفل وأصيب آخر، الأربعاء، جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف قرى حدودية في محافظة صعدة اليمنية .

مصرع وجرح العديد من مرتزقة العدوان قبالة جيزان

وأفاد مصدر محلي باستشهاد طفل وإصابة طفلة بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بصعدة.

وكان 3 مواطنين بينهم امرأة قد استشهدو فيما أصيب طفل، في الثالث من يناير الحالي، إثر 3 غارات لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت منزلا في منطقة بني معاذ محافظة صعدة.

تجدر الإشارة إلى أن النظام السعودي ارتكب جريمة في سوق الرقو بمحافظة صعدة الأسبوع الماضي راح ضحيتها 24 شهيدًا، 18 من الأفارقة و6 مواطنين.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الأربعاء، في قصف للجيش واللجان الشعبية قبالة جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن قوة الإسناد المدفعي للجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قرب جبل مبعوثة قبالة جيزان ما أسفر عن مقتل وجرح أعداد منهم.

وكان مجاهدو الجيش واللجان الشعبية قد كسروا، الأسبوع الماضي، محاولة زحف لمرتزقة الجيش السعودي في جبل العمود بجيزان، وكبدوهم قتلى وجرحى.