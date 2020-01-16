*ترامب: القوات الأميركية ستبقى في سوريا بعد سيطرتها على النفط

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف مطار "تي فور" العسكري في ريف حمص، واسقطت عدداً من الصواريخ.

وأفاد مصدر عسكري سوري بأنه قرابة الساعة 10 مساء الثلاثاء، نفذت طائرات عسكرية إسرائيلية عدواناً على مطار "تي فور" في ريف حمص.

وأضاف المصدر العسكري أن الطائرات المعادية جاءت من جهة منطقة التنف، مشيراً إلى أن 4 صواريخ وصلت إلى المنطقة المستهدفة واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

في سياق آخر ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم مع يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ومستجدات وتطورات الأحداث على الصعيدين الإقليمي والدولي والتحديات التي تواجه وتستهدف شعوب المنطقة.

وقدم الوزير المعلم خلال اللقاء التعازي الحارة والمواساة باسم الحكومة السورية والشعب السوري بوفاة السلطان قابوس بن سعيد منوها بالدور الكبير الذي لعبه السلطان الراحل في تعزيز أواصر العلاقة بين البلدين الشقيقين ومعرباً عن ثقته بأن سلطنة عمان الشقيقة ستتابع طريقها نحو التقدم والازدهار بقيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور.

وكانت وجهات النظر متطابقة فيما تم التطرق إليه من مواضيع وتم التأكيد على أهمية استمرار التواصل والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات وتجاوزها.

بدوره أعرب الوزير بن علوي عن شكر وتقدير بلاده لتعازي القيادة السورية والشعب السوري وعن التقدير الكبير للشعب العماني لأخوتهم في سورية، وتضامنهم معهم في مواجهة الحرب التي تستهدف سورية مجدداً التأكيد على ثقة القيادة العمانية بقدرة سورية قيادةً وشعباً على تجاوز هذه الحرب واستعادة الأمن والازدهار فيها.

حضر اللقاء السفير السوري في مسقط بسام الخطيب ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين.

من جانب آخر قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كلمة له أمام مناصريه في تجمع انتخابي بمدينة ميلواكي في ولاية ويسكونسن إن البقاء في سوريا هو للسيطرة على النفط.

وأكّد ترامب أنه كان ينبغي فعل ذلك في العراق منذ زمن بعيد، مضيفاً أن المنطقة الآمنة في سوريا هي الأخطر في العالم، لذلك "أخرج القوات الأميركية من هناك وأبلغ تركيا أن عليها الدفاع عن حدودها".

كما شدد ترامب على أنه لا يسعى إلى تغيير النظام في إيران.

*لليوم الثالث… خروج مزيد من المدنيين عبر ممر الحاضر بريف حلب

لليوم الثالث على التوالي شهد ممر الحاضر بريف حلب الجنوبي خروج عشرات المدنيين قادمين من مناطق انتشار الإرهابيين بريفي ادلب وحلب إلى المناطق الآمنة التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وذكر مراسل سانا في حلب أنه لليوم الثالث على التوالي يستمر توافد المدنيين إلى ممر الحاضر قادمين من مناطق انتشار المجموعات الإرهابية بريفي حلب وإدلب حيث استقبلت الجهات المعنية العشرات منهم امس وأمنت لهم حافلات لنقلهم باتجاه المناطق الآمنة التي طهرها الجيش من الإرهاب ومن مخلفاته.

وفي محاولة يائسة من الإرهابيين لمنع المدنيين الراغبين بالخروج إلى المناطق الآمنة أقدموا الثلاثاء على إستهداف محيط ممر الحاضر بعدد من القذائف غير عابئين بحياة المدنيين.

وأقامت الجهات المعنية الاثنين بإشراف الجيش العربي السوري 3 ممرات إنسانية في منطقة أبو الضهور جنوب شرق ادلب وبلدة الهبيط بالريف الجنوبي ومنطقة الحاضر بريف حلب الجنوبي لاستقبال المدنيين الراغبين بالخروج من مناطق انتشار الارهابيين في ادلب وريف حلب إلى المناطق التي حررها الجيش من الإرهاب.