استنكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، الأربعاء، أعمال التخريب التي طالت عددًا من المصارف والمنشآت في شارع الحمرا التجاري، مساء الثلاثاء، خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن، مشيرا إلى أن حاكم المصرف المركزي يتعرض "لحملة اقتلاع".

وأضاف الحريري، في تصريح صحافي، إن "الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات، وهي هجمة لا أريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها".

إلى ذلك أفاد مصدر أمني بعودة الهدوء إلى شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت بعد المواجهات التي شهدها محيط المصرف المركزي، بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاههم، وقام متظاهرون بتكسير واجهات عدد من المصارف في الشارع.

بالتزامن، قام الجيش اللبناني بفتح عدد من الطرقات التي أغلقها محتجون ليلاً داخل بيروت وخارجها، وعلى الطريق الدوليّة التي تربط العاصمة بالجنوب.

وكانت بيروت وعدد من المدن الأخرى قد شهدت احتجاجات متفرقة، حيث اغلق المحتجّون عدداً من الطرق بالإطارات المشتعلة .