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رقم الخبر: 273760 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 21:02 الاقسام: عربيات  
الرئيس المصري يدشن قاعدة" برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر

الرئيس المصري يدشن قاعدة" برنيس" العسكرية على ساحل البحر الأحمر

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، قاعدة" برنيس" العسكرية على البحر الأحمر على مساحة 150 ألف فدان.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية، فقد تم إنشاء القاعدة "في إطار استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة المصرية لتعلن جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، ولتعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية تكون مرتكزاً لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها بنجاح".

​وأوضح البيان أن القاعدة تم إنشاؤها "في زمن قياسي خلال أشهر معدودة لتكون إحدى القلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو، ارتباطا بمختلف المتغيرات الإقليمية والدولية مما يعزز التصنيف العالمي للقوات المسلحة المصرية بين مختلف الجيوش العالمية".

 

 
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مصدر الخبر: القاهرة ـ وكالات
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