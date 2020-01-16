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رقم الخبر: 273759 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 21:01 الاقسام: عربيات  
الاحتلال يهاجم مسجدا فلسطينيا.. ويشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يهاجم مسجدا فلسطينيا.. ويشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

شنت قوات العدو الصهيوني، الأربعاء، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما هاجمت قوات العدو مسجدا بالخليل وأصابت عشرات الفلسطينيين.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين واستدعت رابع من البلدة القديمة في القدس، كما أصدرت أمرا بإبعاد فتى عن البلدة القديمة 15 يوما.

كما اعتقلت قوات العدو ثلاثة أطفال من منازل ذويهم في مدينة القدس.

وفي السياق، اعتقلت قوات العدو فلسطينيا أثناء سفره عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

من جهة اخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، عقب استهداف قوات العدو مسجدا ومنازل فلسطينية بقنابل الغاز، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن جنود العدو اقتحموا منطقة الظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب البلدة، وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق عولجوا ميدانيا.

وأضافت : أن قوات العدو أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه مسجد الصمود في المنطقة، ما أدى لإصابة عدد من المصلين بحالات اختناق.

 
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مصدر الخبر: فلسطين المحتلة ـ وكالات
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