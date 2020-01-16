  • الخميس ٢٠ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الخميس , يناير 16, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 273758 تاريخ النشر: كانون الثاني 15, 2020 الوقت: 21:09 الاقسام: دوليات  
بوتين: تفوقنا في إنتاج الأسلحة النووية ولا نسعى لسباق تسلح

بوتين: تفوقنا في إنتاج الأسلحة النووية ولا نسعى لسباق تسلح

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية؛ أن روسيا "لأول مرة في التاريخ تفوّقت على دول أخرى في مجال إنتاج الأسلحة النووية الحديثة".

وصرّح الرئيس الروسي في رسالته، قائلاً: "لقد إتخذنا خطوات لتعزيز الأمن القومي في الوقت المناسب وبالكمية الكافية".

وأكد بوتين أن "روسيا لا تريد تهديد أحد، ولكن خطواتها في تعزيز أمنها القومي جاءت في وقتها"، مضيفاً: إن روسيا "لا تلحق بأحد ولا تمسك أحداً، بل على الآخرين اللحاق بنا، ولن ندخل في سباق تسلح".

وتابع الرئيس الروسي: "يجب أن يظل الرئيس مسيطراً بشكل مباشر على القوات المسلحة وجميع أنظمة تنفيذ القانون"، مضيفاً: أنه "يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية".

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 21/4366 sec