أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية؛ أن روسيا "لأول مرة في التاريخ تفوّقت على دول أخرى في مجال إنتاج الأسلحة النووية الحديثة".

وصرّح الرئيس الروسي في رسالته، قائلاً: "لقد إتخذنا خطوات لتعزيز الأمن القومي في الوقت المناسب وبالكمية الكافية".

وأكد بوتين أن "روسيا لا تريد تهديد أحد، ولكن خطواتها في تعزيز أمنها القومي جاءت في وقتها"، مضيفاً: إن روسيا "لا تلحق بأحد ولا تمسك أحداً، بل على الآخرين اللحاق بنا، ولن ندخل في سباق تسلح".

وتابع الرئيس الروسي: "يجب أن يظل الرئيس مسيطراً بشكل مباشر على القوات المسلحة وجميع أنظمة تنفيذ القانون"، مضيفاً: أنه "يجب أن تظل روسيا جمهورية رئاسية قوية".